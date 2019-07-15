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'nin inde 1.5 milyon 'luk pürüz!

Sevilla, ’i bedelsiz vermeyi kabul etti. Ancak Sevilla’dan yılda 2.5 milyon net ücret alan Kjaer brüt ücreti olan 4 milyon Euro’yu talep etti.

Kjaer’de 1.5 milyon Euro'luk pürüz
Yaz sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe savunmaya çok önemli bir takviye yapmanın eşiğine geldi.

SEVILLA SORUN ÇIKARMADI
Fenerbahçe eski stoperi Simon Kjaer'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sevilla ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler İspanyol kulübü ile Kjaer'i bedelsiz kiralama konusunda anlaşma sağladı. Ancak bu transferde beklenmedik pürüz Simon Kjaer cephesinden geldi.

SIMON KJAER İKNA EDİLECEK
Sevilla'da yılda net 2.5 milyon Euro kazanan Kjaer, Fenerbahçe'den brüt ücreti olan 4 milyon Euro'yu talep etti. Fenerbahçeli kurmaylar bu istek karşısında şok oldular. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin yıllık 4 milyon Euro ücrete hiç sıcak bakmadığı ve Kjaer ile bir kez daha görüşme kararı aldığı öğrenildi. Sevilla bu sezon savunma hattına çok ciddi takviyeler yaptığı için Kjaer'in forma şansı az gözüküyor. Kjaer ile ilgili prüzün çözülme şansı da yüksek görülüyor.

TARAFTARI ONU ÇOK SEVMİŞTİ
taraftarın en sevdiği isimlerden birisi ve onu yeniden takımda görmek istiyorlar. Fakat Kjaer'in maaş talebi de çok yüksek.

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