Hagi’nin manevi kızı Serena'yı yıktı

Wimbledon'da zafer Simona Halep'in... Wimbledon tek kadınlar kategorisinde dünya 7 numarası Simona Halep, finalde karşılaştığı Serena Williams'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluk yaşadı. Halep'i ilk kutlayan ise Galatasaray'ın efsane ismi Gheorge Hagi oldu. Romanyalı tenisçi Halep, vatandaşı Hagi'nin manevi kızı olarak biliniyor.
Dünkü final maçında Serena karşısında ilk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran Simona Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti. 2. sette etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.
Dünkü final maçında Serena karşısında ilk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran Simona Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti. 2. sette etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.
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