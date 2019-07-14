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Hagi’nin manevi kızı Serena'yı yıktı

Wimbledon finalinde 55 dakikada Williams'ı mağlup eden Simona bunu başaran ilk raket olarak tarih yazdı. ’ın efsanesi Hagi, Romanyalı tenisçiyi ilk kutlayan isim oldu.

Hagi’nin manevi kızı Serena'yı yıktı
Wimbledon'da zafer Simona Halep'in... Wimbledon tek kadınlar kategorisinde dünya 7 numarası Simona Halep, finalde karşılaştığı Serena Williams6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluk yaşadı. Halep'i ilk kutlayan ise Galatasaray'ın efsane ismi Gheorge Hagi oldu. tenisçi , vatandaşı Hagi'nin manevi kızı olarak biliniyor.



Dünkü final maçında Serena karşısında ilk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran Simona Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti. 2. sette etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.


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