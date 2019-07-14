sezonununen hareketlitakımı olanson olarakçubuklu formayıgiydirirken sıradakiismin geçtiğimizsezonugeçirenolduğu bildirildi.butransferde de büyükaşama kaydettiğiifade edildi.kurmaylarilekiralama ücreti,da zorunlu satın almaopsiyonunda anlaşmasağladı. Şimdi gözlerSenegalli futbolcuçevrildi.andaolansıcak bakıyor.Ancakyıldızabir teklifin dahaolduğu ve kesin kararıiçin birkaç günizin istediği ortayaçıktı.en iyi teklifin halaolduğu gelen haberler arasında.olumlu cevap verirsebitimiyle birlikte imzalar atılacak.