Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken son 5 yılda ihraç ettiği oyunculardan kasasını doldurdu. Cimbom, son 5 sezonda 103,8 milyon Euro'yu kasasına koydu.
EN SON FERNANDO
Galatasaray, son olarak Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Sevilla'ya satmıştı. Süper Lig'de son 5 sezonda en fazla bonservis geliri elde eden kulüp olan Galatasaray, aynı zamanda en fazla gideri olan kulüp konumunda.
F.BAHÇE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Son 5 sezonda en fazla bonservis geliri elde eden kulüpler sıralamısında Galatasaray 103,8 milyon Euro ile ilk sırada. 2. Beşiktaş 93,9 milyon Euro, 3. Fenerbahçe ise 72,7 milyon Euro'luk satış gerçekleştirdi.
ADETA PARA BASTI!
Fernando'yu Sevilla'ya 4.5 milyon Euro'ya satan Galatasaray geçen sezon ise Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya, Rodrigues'i Al Ittihad'a 9 milyon Euro'ya, Gomis'i ise Al Hilal'a 6 milyon Euro'ya verdi.
SON 5 YILDA TRANSFERE 111 MİLYON EURO
Galatasaray son 5 sezonda transfere 111,6 milyon Euro harcadı. Sarı-Kırmızılılar'ın zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında 99,1 milyon Euro ile Fenerbahçe yer alıyor. Beşiktaş ise 58,6 milyon Euro ile üçüncü sırada.
EN SON FERNANDO
Galatasaray, son olarak Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Sevilla'ya satmıştı. Süper Lig'de son 5 sezonda en fazla bonservis geliri elde eden kulüp olan Galatasaray, aynı zamanda en fazla gideri olan kulüp konumunda.
F.BAHÇE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Son 5 sezonda en fazla bonservis geliri elde eden kulüpler sıralamısında Galatasaray 103,8 milyon Euro ile ilk sırada. 2. Beşiktaş 93,9 milyon Euro, 3. Fenerbahçe ise 72,7 milyon Euro'luk satış gerçekleştirdi.
ADETA PARA BASTI!
Fernando'yu Sevilla'ya 4.5 milyon Euro'ya satan Galatasaray geçen sezon ise Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya, Rodrigues'i Al Ittihad'a 9 milyon Euro'ya, Gomis'i ise Al Hilal'a 6 milyon Euro'ya verdi.
SON 5 YILDA TRANSFERE 111 MİLYON EURO
Galatasaray son 5 sezonda transfere 111,6 milyon Euro harcadı. Sarı-Kırmızılılar'ın zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında 99,1 milyon Euro ile Fenerbahçe yer alıyor. Beşiktaş ise 58,6 milyon Euro ile üçüncü sırada.
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