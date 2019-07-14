G.Saray Manuel Fernandes'e kancayı attı. Badou Ndiaye ile anlaşmayan, Fernando'yu da Sevilla'ya gönderen Cimbom'da fatih Terim daha önce 2 orta saha oyuncusu alacağını duyursa da bu sayıyı 3'e çıkardı. Aslan da boşta olan Portekizli yıldız Manuel Fernandes'i listesine ekledi.
YÖNETİM İLK TEMASI KURDU
Manuel Fernandes'in menajeri ile ilk teması kuran Galatasaray orta sahaya alternatif bir isim kazandırmanın peşinde. İlerleyen günlerde iki taraf el sıkışırsa iş resmiyete dökülecek.
2 KUPA VE 1 LİG ŞAMPİYONLUĞU
Beşiktaş'ta 3.5 sezon forma giydikten sonra Lokomotiv Moskova takımıyla anlaşan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, orada 2 kupa ve 1 lig şampiyonluğu yaşadı.
86 MAÇTA 15 GOL ATTI
Orta sahada sağ kanat hariç her bölgede oynayabilen Manuel Fernandes Süper Lig kariyerinde 86 maça çıktı. 15 gol ve 29 asist üretti.
YÖNETİM İLK TEMASI KURDU
Manuel Fernandes'in menajeri ile ilk teması kuran Galatasaray orta sahaya alternatif bir isim kazandırmanın peşinde. İlerleyen günlerde iki taraf el sıkışırsa iş resmiyete dökülecek.
2 KUPA VE 1 LİG ŞAMPİYONLUĞU
Beşiktaş'ta 3.5 sezon forma giydikten sonra Lokomotiv Moskova takımıyla anlaşan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, orada 2 kupa ve 1 lig şampiyonluğu yaşadı.
86 MAÇTA 15 GOL ATTI
Orta sahada sağ kanat hariç her bölgede oynayabilen Manuel Fernandes Süper Lig kariyerinde 86 maça çıktı. 15 gol ve 29 asist üretti.
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