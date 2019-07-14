Büyük buluşma

Trabzonspor'un dünkü idmanı şehre gelen gurbetçi taraftarların isteği üzerine basına ve taraftara açık olarak yapıldı. Bordo-Mavililer'in idmanına yaklaşık 2 bin taraftar katıldı. Yapılan tezahüratlarla ve meşalelerle idmanda adeta bir maç havası yaşandı.



BAŞKAN DA İZLEDİ

Fırtına'nın dün taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu da canlı takip etti.