Bugünkü
Takvim

Büyük buluşma

’un taraftara açık idmanına 2 bin kişi katıldı. Coşku tavan yaptı.

Büyük buluşma
Trabzonspor'un dünkü idmanı şehre gelen gurbetçi taraftarların isteği üzerine basına ve taraftara açık olarak yapıldı. Bordo-Mavililer'in idmanına yaklaşık 2 bin taraftar katıldı. Yapılan tezahüratlarla ve meşalelerle idmanda adeta bir maç havası yaşandı.

BAŞKAN DA İZLEDİ
Fırtına'nın dün taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu da canlı takip etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBüyük buluşma
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri