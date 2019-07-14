Büyük buluşma

Trabzonspor'un dünkü idmanı şehre gelen gurbetçi taraftarların isteği üzerine basına ve taraftara açık olarak yapıldı. Bordo-Mavililer'in idmanına yaklaşık 2 bin taraftar katıldı. Yapılan tezahüratlarla ve meşalelerle idmanda adeta bir maç havası yaşandı.
BAŞKAN DA İZLEDİ
Fırtına'nın dün taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu da canlı takip etti.
BAŞKAN DA İZLEDİ
Fırtına'nın dün taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu da canlı takip etti.
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