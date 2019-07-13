TRABZONSPOR'UN dört gözle yolunu beklediği Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'nin transferinde sorun gözükmüyor. Bordo-Mavililer, 28 yaşındaki başarılı savunma oyuncusuyla her konuda anlaşmaya varmasının ardından önceki gün Trabzon'a gelmesini beklemiş ancak Arjantinli oyuncu ise kulübü Estudiantes ile idmana çıkmıştı.

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Trabzon, Campi'nin transferinde sorun olmadığını belirtti. Fırtına, Arjantin ekibine ve futbolcuya 1 kuruş