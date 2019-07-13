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'un Campi transferinde sorun yok!

anlaştığı oyuncu Campi’nin Estudiantes ile idmana çıkmasına aldırmıyor. Arjantinli’ye 1 kuruş fazla verilmeyecek...

Campi’de sorun yok

TRABZONSPOR'UN dört gözle yolunu beklediği Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'nin transferinde sorun gözükmüyor. Bordo-Mavililer, 28 yaşındaki başarılı savunma oyuncusuyla her konuda anlaşmaya varmasının ardından önceki gün Trabzon'a gelmesini beklemiş ancak Arjantinli oyuncu ise kulübü Estudiantes ile idmana çıkmıştı.

FAZLA PARA YOK!
Trabzon, Campi'nin transferinde sorun olmadığını belirtti. Fırtına, Arjantin ekibine ve futbolcuya 1 kuruş

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