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kampının yıldızı oldu

Yeni sezona fazla kilolarından arınmış olarak giren kampının yıldızı oldu. Ozan ilk 11’i zorlayacak.

Ozan’ın şakası yok

VERDİĞİ kilolarla birlikte fit görüntüsüyle dikkat çeken, Topuk Yaylası kampındaki hırsıyla ön palana çıkan Ozan Tufan, teknik patron Ersun Yanal'ın gözdesi oldu. Yanal'ın Ozan'ın hazırlık maçlarındaki performansı beklediği ve orta saha ini ona göre şekillendireceği iddia edildi. Yanal'ın Ozan'ın hazırlık maçlarındaki performansı beklediği ve orta saha transferini ona göre şekillendireceği de iddialar arasında.

'ın ayrılığı sonrası sarı-lacivertliler bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 'de son şansını kallandığının farkında olan sezonun en iyi transferi olabilir!

TRANSFERİ OZAN BELİRLEYECEK
OZAN Tufan'ın antrenmanlardaki performansı hazırlık maçlarında da devam ederse Fener'in orta saha transferleri bambaşka bir şekil alabilir.

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