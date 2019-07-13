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'dan bombası!

futbolunda yaşanan kriz nedeniyle yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen ile flörtte. 30 yaşındaki Sambacı da Aslan’ın teklifine sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe’nin eski yıldızını 1 yıllığına kiraalmak istiyor... Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki günlerde kulübüyle masaya oturacak ve resmi teklifini iletecek...

Aslan'a eski Fenerli

Ezeli rakibi , Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 'dan misilleme gecikmedi. Sarı- Kırmızılılar da Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna kancayı attı. Cimbom, ekibi 'de forma giyen Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.

TERİM'İN DE ONAYI VAR
FERNANDO'YU kaybeden Aslan o bölgeyi başka bir lı ile doldurmayı planlıyor. Fatih Terim'in de ön liberoya Josef'i düşündüğü öğrenildi.

KRİZDEN DOLAYI İSTEKLİ
G.SARAY Sambacı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istiyor. S.Arabistan futbolundaki ekonomik kriz nedeniyle Brezilyalı orta saha oyuncusu teklife sıcak bakıyor.

BREZİLYA BASINI DA YAZDI
Cimbom'un Josef'le ilgilendiğini Brezilya basını da sayfalarına taşıdı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen yıl 12 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olmuştu.

136 MAÇTA 16 GOL VE 6 ASİST YAPTI
JOSEF de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 136 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki başarılı ön libero, bu süreçte 16 gol atarken 6 da asist yaptı.

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