GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği herkesçe biliniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME

Başakşehir forması giyen yıldız oyuncu da her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini söylüyor. Sarı-Kırmızılılar'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın önümüzdeki günlerde Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir kez daha bir araya geleceği bildirildi.