Bugünkü
Takvim

'dan harekatı! yüz yüze görüşecek

2. Başkanı , yıldız oyuncunun menajeri ile görüşecek

Arda ile yüz yüze

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği herkesçe biliniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME
Başakşehir forması giyen yıldız oyuncu da her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini söylüyor. Sarı-Kırmızılılar'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın önümüzdeki günlerde Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir kez daha bir araya geleceği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'dan Arda Turan harekatı! Abdurrahim Albayrak yüz yüze görüşecek
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri