FENERBAHÇE'NİN Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın Napoli'ye imza atması beklenirken İtalyan bakınından son derece dikkat çekici bir iddia geldi. İtalyan basınında çıkan haberde Napoli'nin Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro teklif ettiği ancak Sarı- Lacivertli kulübün 22 milyon Euro istediği belirtilerek görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu tavrı için "Fenerbahçe yüksek bir fiyat istiyor. Önümüzdeki sezon daha yüksek bir fiyata satabileciğinin hesabını yapıyor. Transferin gerçekleşmesi için hem Napoli'nin hem de Fenerbahçe'nin taviz vermesi şart" denildi.