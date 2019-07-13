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için 'den servet istedi

İtalyan basını, Eljif için ’den 22 milyon Euro istediğini ve görüşmelerin tıkandığını yazdı.

Fener 22 milyon istiyor

FENERBAHÇE'NİN Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın Napoli'ye imza atması beklenirken İtalyan bakınından son derece dikkat çekici bir iddia geldi. İtalyan basınında çıkan haberde Napoli'nin Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro teklif ettiği ancak Sarı- Lacivertli kulübün 22 milyon Euro istediği belirtilerek görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ifade edildi. 'nin bu tavrı için "Fenerbahçe yüksek bir fiyat istiyor. Önümüzdeki sezon daha yüksek bir fiyata satabileciğinin hesabını yapıyor. in gerçekleşmesi için hem Napoli'nin hem de Fenerbahçe'nin taviz vermesi şart" denildi.

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