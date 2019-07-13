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'a yapılandırma müjdesi

, finansal larının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı

Kartal’a yapılandırma müjdesi

MADDİ açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun destekleriyle hazırlanan proje kapsamında yapılandırması konusunda anlaşma imzaladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır" denildi. Yapılandırmayla birlikte maddi açıdan derin bir nefes alacak olan Siyah-Beyazlılar'ın transferde de atağa kalkması bekleniyor. Kartal, şu ana dek transferde sessiz kalmıştı.

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