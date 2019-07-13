MADDİ açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun destekleriyle hazırlanan proje kapsamında borç yapılandırması konusunda anlaşma imzaladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır" denildi. Yapılandırmayla birlikte maddi açıdan derin bir nefes alacak olan Siyah-Beyazlılar'ın transferde de atağa kalkması bekleniyor. Kartal, şu ana dek transferde sessiz kalmıştı.