SÜREKLİ olarak Beşiktaş'tan ayrılmak istediğine dair açıklamalarda son olarak Şili basınına bir demeç veren Gary Medel, Siyah-Beyazlı yönetimi kızdırdı. Medel'in menajeri ile temasa geçen yöneticiler, "Bonservis bedelini verenle masaya otururuz. " dedi. Beşiktaş'ın Medel için 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.