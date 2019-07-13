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’e ayar verdi!

Yöneticiler, ’in menajerine “Bonservis bedeli belli. Ancak bu fiyat ı verenle masaya otururuz” dedi.

Yönetim Medel’e ayar verdi!

SÜREKLİ olarak Beşiktaş'tan ayrılmak istediğine dair açıklamalarda son olarak Şili basınına bir demeç veren Gary Medel, Siyah-Beyazlı yönetimi kızdırdı. Medel'in menajeri ile temasa geçen yöneticiler, "Bonservis bedelini verenle masaya otururuz. " dedi. 'ın için 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

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