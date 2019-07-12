Sessiz sedasız gitti

Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibiyle anlaşma sağlayan Brezilyalı futbolcu Fernando İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Yıldız oyuncu giderken bir açıklamada bulunmadı. Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi. Bu arada Galatasaray Kulübü Fernando Reges'in transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
- Spor
- 12.07.2019
- Gazete
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