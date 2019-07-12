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Sessiz sedasız gitti

futbolcu dün ’ya imza atmak için ’ya gitti.

Sessiz sedasız gitti
Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibiyle anlaşma sağlayan futbolcu Fernando İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Yıldız oyuncu giderken bir açıklamada bulunmadı. Fernando'nun daha sonra kentine geçeceği öğrenildi. Bu arada Galatasaray Kulübü Fernando Reges'in transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

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