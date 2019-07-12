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Başkan Mikel’e 150 forma sattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transfer Obi Mikel’e telefonla 150 forma sattı... Futbolcular 2661 forma satın aldı...

Başkan Mikel’e 150 forma sattı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son iki gündür forma satışı gerçekleştirdi. Teknik heyet ve futbolcular dün TS Club'a giderek Ağaoğlu'na büyük sürpriz yaptı.

BİZ BİZE OMUZ OMUZAYIZ
Başkan Ağaoğlu bu sırada telefonla ulaştığı Obi Mikel'e 150 forma satarken, takım kaptanı Jose Sosa da takım arkadaşlarıyla birlikte 2661 forma satın aldı. Ağaoğlu, "Hocam ve arkadaşlar sağ olsunlar büyük sürpriz yaptılar. Biz bize omuz omuzayız. Her şey çok mükemmel" dedi.

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