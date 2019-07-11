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Ya ya gidiyor

G.Saray orta sahaya yapmak için sağ bekteki ya da ’den birini satmay ı planlıyor. Öncelik ise Mariano’nun satılması...

Ya Mariano ya Linnes gidiyor
Transferde yol haritasını belirleme uğraşı veren G.Saray, orta sahaya yapmak için Maiano ve Linnes'den birini göndermeyi planlıyor. Sağ bek pozisyonu için Şener Özbayraklı'nın transferinden sonra Mariano ve Linnes'ten birinin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İLK TERCİH MARIANO
Galatasaray'da yıllık 2.2 milyon Euro olan Mariano'nun gönderilecek oyuncular arasında ilk sırada olduğu öğrenildi. Bu futbolcu için yapılan teklifler mercek altına alındı. için de bazı kulüplerin devrede olduğu belirlendi. G.Saray Yönetimi'nin bu konuda en kısa sürede karar vereceği öne sürüldü.

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