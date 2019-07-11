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Okechukwu Azubuike Başakşehir’e imza attı
Başakşehir Nijeryalı futbolcu Azubuike'yi kadrosuna kattı. Turuncu lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" dendi.

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