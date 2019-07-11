Okechukwu Azubuike Başakşehir’e imza attı

Başakşehir Nijeryalı futbolcu Azubuike'yi kadrosuna kattı. Turuncu lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Okechukwu Azubuike'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" dendi.
- Spor
- 11.07.2019
- Gazete
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