Mesut Özil’in transferi şu an imkansız!

İngiliz medyasından Sky Sports'un "Fenerbahçe, Mesut Özil'le anlaştı" şeklindeki haberi Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı.
AÇIKLAMA GELDİ...
Fenerbahçe yönetimi ise Mesut haberlerini resmi internet sitesinden yayınlayarak dedikodulara son noktayı koydu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mesut Fenerbahçeliliği ile tanınan önemli bir karakterdir. Ama bu transfer şu an için her iki taraf için de imkansız" ifadelerine yer verildi.
AÇIKLAMA GELDİ...
Fenerbahçe yönetimi ise Mesut haberlerini resmi internet sitesinden yayınlayarak dedikodulara son noktayı koydu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mesut Fenerbahçeliliği ile tanınan önemli bir karakterdir. Ama bu transfer şu an için her iki taraf için de imkansız" ifadelerine yer verildi.
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