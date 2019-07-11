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’in i şu an imkansız!

’un “F.Bahçe, Mesut’la anlaştı” iddiası üzerine kulüpten, “Bu şu an imkansız” açıklaması yapıldı.

Mesut Özil’in transferi şu an imkansız!
İngiliz medyasından 'un ", 'le anlaştı" şeklindeki haberi Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

AÇIKLAMA GELDİ...
Fenerbahçe yönetimi ise Mesut haberlerini resmi internet sitesinden yayınlayarak dedikodulara son noktayı koydu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mesut Fenerbahçeliliği ile tanınan önemli bir karakterdir. Ama bu şu an için her iki taraf için de imkansız" ifadelerine yer verildi.

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