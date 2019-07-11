G.Saray’dan Okan Kocuk hamlesi

G.Saray Bursasporlu Okan Koçuk defterini kapatmadı. Muslera'nın alternatifi olacak genç bir kaleci arayan Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce de gündeme gelen Okan Kocuk için Bursaspor'la yeni bir görüşme yapacak. Yönetimin Okan için yeni bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 11.07.2019
- Gazete
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