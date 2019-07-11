Di Placiado Kartal'a doğru

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Gökhan Gönül'e alternatif olacak bir sağ bek arayan Beşiktaş hedefe ulaşmak üzere.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Siyah-Beyazlılar, Lanus formasını giyen Leonel Di Placido ile büyük oranda anlaşma sağladı. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arjantin kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Di Placiado'nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
ÖN LİBERO OLARAK DA OYNUYOR
Çok yönlü bir futbolcu olan Di Placiado orta alanın sağında ve ön liberoda da oynuyor.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Siyah-Beyazlılar, Lanus formasını giyen Leonel Di Placido ile büyük oranda anlaşma sağladı. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arjantin kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Di Placiado'nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
ÖN LİBERO OLARAK DA OYNUYOR
Çok yönlü bir futbolcu olan Di Placiado orta alanın sağında ve ön liberoda da oynuyor.
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