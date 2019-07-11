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Kartal'a doğru

Sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Lanus formasını giyen ile anlaştı. Arjantin kulübüyle görüşmeler sürüyor

Di Placiado Kartal'a doğru
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Gökhan Gönül'e alternatif olacak bir sağ bek arayan Beşiktaş hedefe ulaşmak üzere.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Siyah-Beyazlılar, Lanus formasını giyen Leonel Di Placido ile büyük oranda anlaşma sağladı. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arjantin kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Di Placiado'nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

ÖN LİBERO OLARAK DA OYNUYOR
Çok yönlü bir futbolcu olan orta alanın sağında ve ön liberoda da oynuyor.

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