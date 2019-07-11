Ve Beşiktaş Tyler Boyd'a sonunda kavuştu... Siyah-Beyazlı yönetim, bir süredir görüştüğü Yeni Zelanda asıllı ABD'li oyuncunun transferini bitirdi. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini yarın KAP'a bildirmesi ve Boyd'un Kartal'a resmi imzayı atması bekleniyor.
BONSERVİSİ 2.4 MİLYON EURO
ABD'li oyuncunun bonservisi için kulübü Vitoria Guimares'e 2.4 milyon Euro ödenecek. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Boyd ise senelik 1 milyon Euro ücret alacak.
ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYORDU
Beşiktaş'ın Boyd'u transfer etmesi teknik patron Abdullah Avcı'nın da yüzünü güldürdü. Avcı, özellikle son vuruşlarda oldukça etkili olan ABD'li yıldızı ısrarla kadrosunda istiyordu.
Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Boyd, 14 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.
BONSERVİSİ 2.4 MİLYON EURO
ABD'li oyuncunun bonservisi için kulübü Vitoria Guimares'e 2.4 milyon Euro ödenecek. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Boyd ise senelik 1 milyon Euro ücret alacak.
ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYORDU
Beşiktaş'ın Boyd'u transfer etmesi teknik patron Abdullah Avcı'nın da yüzünü güldürdü. Avcı, özellikle son vuruşlarda oldukça etkili olan ABD'li yıldızı ısrarla kadrosunda istiyordu.
Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Boyd, 14 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.
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