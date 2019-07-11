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, ’la ve kulübüyle her konuda anlaştı

Siyah-Beyazlılar bir süredir peşinde olduğu ’la ve kulübüyle her konuda anlaştı. Yıldız futbolcunun yarın ’a bildirilmesi bekleniyor..., 'li oyuncu için Guimares'e 2.4 milyon bonservis ödeyecek. Boyd ise yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Boyd'da mutlu son
Ve Beşiktaş Tyler Boyd'a sonunda kavuştu... Siyah-Beyazlı yönetim, bir süredir görüştüğü Yeni Zelanda asıllı ABD'li oyuncunun ini bitirdi. 'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini yarın KAP'a bildirmesi ve Boyd'un 'a resmi imzayı atması bekleniyor.

BONSERVİSİ 2.4 MİLYON EURO
ABD'li oyuncunun bonservisi için kulübü Vitoria Guimares'e 2.4 milyon ödenecek. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Boyd ise senelik 1 milyon Euro ücret alacak.



ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYORDU
Beşiktaş'ın Boyd'u transfer etmesi teknik patron 'nın da yüzünü güldürdü. Avcı, özellikle son vuruşlarda oldukça etkili olan 'li yıldızı ısrarla kadrosunda istiyordu.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Boyd, 14 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

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