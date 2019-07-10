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Viking yuvaya dönüyor! eski yıldızı 'i yeniden kadrosuna katıyor

de bombaları üst üste patlatan Sarı-Lacivertliler, Simon ’i de bitirme aşamasına geldi. Danimarkalı yıldız, Fener’e “evet” dedi. Sevilla'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan yönetim, Kjaer'i 1 hafta içinde 'a getirip resmi imza attırmayı planlıyor.

Viking yuvaya dönüyor
Orta alan ve hücum bölgesi ile kaleye çok önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de şimdi sıra savunmaya geldi... Sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'le henüz anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli yönetim eski yıldızı Simon Kjaer'in inde mutlu sona çok yaklaştı.

15 GÜNDÜR GÖRÜŞÜYORLAR
Yaklaşık 15 gündür çok yoğun bir şekilde görüşülen Danimarkalı stoperle her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda da artık sona gelmiş durumda.



SEVİLLA TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne son olarak zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sevilla'nın teklife çok olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.



​12.5 MİLYON EURO'YA SATILDI
Yönetim Simon Kjaer'in transferini de 1 hafta içinde bitirerek imzaları attırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Kjaer'in 2017-18 sezonunun başında 12.5 milyon Euro'ya satmıştı.

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