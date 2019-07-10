TBF ana sponsorluk anlaşmasını imzaladı

TBF, A Milli Erkek ve Kadın takımları için Tatilbudur.com ile ana sponsorluk anlaşması yapıldığını açıkladı. TBF Başkanı Türkoğlu ve Tatilbudur.com Üst Yöneticisi Cenk Angın da katıldı. Türkoğlu, "Tatilbudur ile aynı takımın bir parçası olmanın ve ortak değer üretmenin memnuniyeti içerisindeyiz" diye konuştu.
- Spor
- 10.07.2019
- Gazete
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