İtalyan ekibi Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince yollarını ayıran Salih Uçan yeni takımını buldu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.