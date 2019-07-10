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  • 10.07.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 18:25

Son dakika: Aytemiz 'da

ekiplerinden Aytemiz ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu!

İtalyan ekibi Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince yollarını ayıran yeni takımını buldu.

ekiplerinden Aytemiz Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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