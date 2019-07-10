İtalyan ekibi Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince yollarını ayıran Salih Uçan yeni takımını buldu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibi Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince yollarını ayıran Salih Uçan yeni takımını buldu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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