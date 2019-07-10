Bugünkü
Takvim

’den ’ya onay çıktı

Teknik Direktörü , ’nın ’ya karşılık teklif ettiği ’ya onay verdi. Kulüpler takas konusunda son detayları görüşüyor.

Fatih Terim’den Mesa’ya onay çıktı
G.Saray'da Roque Mesa ciddi biçimde düşünülmeye başlandı. İspanyol kulübü Sevilla'nın Fernando'nun i karşılığında teklif ettiği yıldız futbolcu Galatasaray'ın aklına yattı. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar İspanyol futbolcuyu ciddi biçimde değerlendirmeye aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları ve scout ekibiyle yaptığı araştırma sonucunda Mesa'nın Galatasaray'a katkı sağlayacağı yolunda görüş birliğine vardığı ortaya çıktı. Sevilla'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan Fernando'nun yerine takıma transfer olması beklenen 30 yaşındaki Roque Mesa hem merkez orta sahada hem de ön liberoda görev yapabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim’den Roque Mesa’ya onay çıktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri