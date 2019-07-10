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imzaya kaldı

, ’ün inde mutlu sona çok yaklaştı. 3.5 milyon Euro+iki futbolcu teklifini kabul etti. Detaylar görüşülüyor.

Deniz Türüç imzaya kaldı
Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün işini de bitiriyor. Sarı- Lacivertliler, Deniz'e karşılık 3.5 milyon Euro, Alper Potuk ve Yasir Subaşı'nı takas olarak önerdi.

ALPER'IN MAAŞI SORUN
Kayserispor Yönetimi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklife olumlu yaklaştı. Ancak Alper'in yıllık 2.2 milyon Euro kazanması Kayserispor yönetimine fazla geldi. Alper dışında 'nın ini kabul eden Yönetimi diğer oyuncunun da belirlenmesinden sonra bu transfere onay verecek. Bu tür detayların sonlandırılmasından sonra Deniz Türüç'le anlaşmanın tamamlanacağı ve imzaların karşılıklı olarak atılacağı belirlendi.

BEDİR: ALPER'İN MAAŞI ÇOK YÜKSEK
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'e karşılık takasta adı geçen Alper'in transferinin mümkün olmadığını söyledi. Bedir, Alper'in maaşı çok yüksek" dedi.

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