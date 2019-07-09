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Varsa yoksa onyekuru

, Nijeryalı futbolcuyu 1 sene daha kiralamakta ısrar ediyor. Yönetici Şükrü Hanedar’ın ’la yeniden görüşeceği öne sürüldü.

Varsa yoksa onyekuru
G.Saray ​Onyekuru için görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim'in da da kadroda görmeyi çok istediği Nijeryalı futbolcu için şu ana kadar Everton'la yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Ancak İngiliz kulübünün yeni sezon planlamasında Onyekuru'yu düşünmemesi Sarı-Kırmızılı takımın önünü açıyor. Yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın yıldız oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için Everton'la bir kez daha görüşeceği ortaya çıktı. Onyekuru'nun da Galatasaray'ı çok istediği belirlendi. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerden bu kez olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor.

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