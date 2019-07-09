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'dan 'a Mesa teklifi

İspanyol basını ’nın ’yu etmek için Mesa’yı teklif ettiğini yazarak, “Görüşmeler devam ediyor” dedi.

Aslan’a Mesa teklifi
İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri Sevilla'nın Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando'yu etmek istediğini ve bunun için görüşmelerin devam ettiğini okurlarına duyurdu. Sevilla'nın Brezilyalı futbolcuya karşılık Galatasaray'a Roque Mesa'yı teklif ettiğini yazan yayın organları, " bu öneriyi değerlendirmeye aldı" ifadesini kullandı.

SEVILLA ÇOK İSTİYOR
İspanyol gazeteleri Fernando'nun da Sevilla'ya gitmeyi çok istediğini öne sürerek, "2 taraf arasında görüşmeler devam ediyor. yeni sezonda 'yu takımda görmek için her yolu deniyor. G.Saray'ın direncini kırmak için teklif üstüne teklif yapılıyor" yorumunu yaptı. Bu transferde bu hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanacağı da haberde vurgulandı.



SEVILLA'DA 49 MAÇ OYNADI
Mesa geçtiğimiz sezon Sevilla'da 49 resmi maçta oynarken fileleri 3 kez havalandırdı. 30 yaşındaki oyuncu futbol hayatına Las Palmas'ta başladı.


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