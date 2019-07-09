F.Bahçe'nin yıldızı Max Kruse, Kicker Dergisi'nin özel konuğu oldu. Alman futbolcu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Parayı seçecek olsaydım Fenerbahçe yerine Çin'e giderdim" dedi.
Kruse, "Gelecek yıllarda F.Bahçe ile Avrupa'da foma giyeceğime eminim. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Önümüzdeki senelerde Avrupa kupalarında oynayacak bir takıma geldim" diye konuştu.
Kruse, "Gelecek yıllarda F.Bahçe ile Avrupa'da foma giyeceğime eminim. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Önümüzdeki senelerde Avrupa kupalarında oynayacak bir takıma geldim" diye konuştu.
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