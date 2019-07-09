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: Parayı seçseydim ’e giderdim

’nin yeni i , ’ne Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Parayı seçecek olsam ’e giderdim” ifadelerini kullandı.

Parayı seçseydim Çin’e giderdim
F.Bahçe'nin yıldızı Max Kruse, 'nin özel konuğu oldu. Alman futbolcu, iyle ilgili açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Parayı seçecek olsaydım yerine 'e giderdim" dedi.



Kruse, "Gelecek yıllarda F.Bahçe ile Avrupa'da foma giyeceğime eminim. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Önümüzdeki senelerde Avrupa kupalarında oynayacak bir takıma geldim" diye konuştu.

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