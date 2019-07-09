Bugünkü
Takvim

Genk Frey’i gözüne kestirdi

’de istenilen performansı gösteremeyen İsviçreli golcüyü Genk istiyor...

Genk Frey’i gözüne kestirdi
Ersun Yanal'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği İsviçreli golcü Frey'i Ligi ekiplerinden Genk'in istediği öğrenildi.

2022'DE BİTİYOR
Sarı-Lacivertli Yönetimin, Belçika temsilcisi ile masada olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi. Geçen sezon 5 gol atan Frey'in F.Bahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGenk Frey’i gözüne kestirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri