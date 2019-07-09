Genk Frey’i gözüne kestirdi

Ersun Yanal'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği İsviçreli golcü Frey'i Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in istediği öğrenildi.
2022'DE BİTİYOR
Sarı-Lacivertli Yönetimin, Belçika temsilcisi ile masada olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi. Geçen sezon 5 gol atan Frey'in F.Bahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.
2022'DE BİTİYOR
Sarı-Lacivertli Yönetimin, Belçika temsilcisi ile masada olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi. Geçen sezon 5 gol atan Frey'in F.Bahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.
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