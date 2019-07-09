Fırtına’ya süper yetenek

Fırtına, geçen sezon Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Kosovalı oyuncu Donis Avdijaj'ı renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Willem II formasıyla 19 resmi maçta 8 gol kaydetmişti. Avdijaj çalımları, bitiriciliği yani özellikleriye taraftarların da ağzını açık bıraktı.
274 BİN EURO ALACAK
Taraftarlar, internet üzerinden gollerini ve asistlerini izlediği Kosovalı oyuncu için 'Yeni Jaja-Yattara' yorumları yaptı. Avdijaj, süper yeteneklerinin yanında disiplinsizliğiyle tanınıyor. Öte yandan Trabzonspor kulübü dün transferin mali koşullarını KAP'a bildirdi. 3 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız önümüzdeki sezon 274 bin Euro kazanacak. Opsiyon devreye girerse maaş önce 375 bin Euro'ya, ardından da 500 bin Euro'ya çıkacak.
189 MAÇTA 109 GOL 41 ASİST
Orta sahanın solunda görev yapan Kosovalı Donis Avdijaj, kariyerinde 189 maça çıktı. Bu maçlarda 109 gol atarken 41 asist yaptı. Trabzonspor bu oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek. Kosovalı yıldızın performansı beğenilirse sözleşmesi 3 yıl daha uzatılacak.
CAMPİ BUGÜN İMZALIYOR!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün bir televizyon kanalına bağlanarak Gaston Campi transferiyle ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Campi salı ya da çarşamba imzalar" dedi.
VAHİD AMİRİ İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor geçen sezon başında kadrosuna kattığı Vahid Amiri ile yollarını ayırdı. Bordo-Mavili kulüp 150 bin Euro fesih ücreti ödeyek.
274 BİN EURO ALACAK
Taraftarlar, internet üzerinden gollerini ve asistlerini izlediği Kosovalı oyuncu için 'Yeni Jaja-Yattara' yorumları yaptı. Avdijaj, süper yeteneklerinin yanında disiplinsizliğiyle tanınıyor. Öte yandan Trabzonspor kulübü dün transferin mali koşullarını KAP'a bildirdi. 3 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız önümüzdeki sezon 274 bin Euro kazanacak. Opsiyon devreye girerse maaş önce 375 bin Euro'ya, ardından da 500 bin Euro'ya çıkacak.
189 MAÇTA 109 GOL 41 ASİST
Orta sahanın solunda görev yapan Kosovalı Donis Avdijaj, kariyerinde 189 maça çıktı. Bu maçlarda 109 gol atarken 41 asist yaptı. Trabzonspor bu oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek. Kosovalı yıldızın performansı beğenilirse sözleşmesi 3 yıl daha uzatılacak.
CAMPİ BUGÜN İMZALIYOR!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün bir televizyon kanalına bağlanarak Gaston Campi transferiyle ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Campi salı ya da çarşamba imzalar" dedi.
VAHİD AMİRİ İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor geçen sezon başında kadrosuna kattığı Vahid Amiri ile yollarını ayırdı. Bordo-Mavili kulüp 150 bin Euro fesih ücreti ödeyek.
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