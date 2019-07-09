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Fener’de barbekü keyfi

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ’de dün barbekü keyfi yaşandı. Futbolcular eğlenceli dakikalar yaşadı.

Fener’de barbekü keyfi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'ndaki Fenerbahçe'nin A takımı ile 19 Yaş Altı takımı, dün mangal partisinde bir araya geldi. Basın mensuplarının da davet edildiği etkinlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.



MEMNUN KALDILAR
Genç ve tecrübeli oyuncular barbekü partisinde kaynaşırken ortaya renkli görüntüler çıktı... Sarı-Lacivertliler'de teknik heyet ve futbolcular yönetimin gerçekleştirdiği organizasyondan bir hayli memnun kaldılar.



KEBAP ZİYAFETİ ÇEKİLDİ
Barbekü partisinde kebap ziyafeti çekildi. Sarı- Lacivertli futbolcular kebapların lezzetine tam puan verdiler.

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