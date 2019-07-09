Fener’de barbekü keyfi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki Fenerbahçe'nin A takımı ile 19 Yaş Altı takımı, dün mangal partisinde bir araya geldi. Basın mensuplarının da davet edildiği etkinlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
MEMNUN KALDILAR
Genç ve tecrübeli oyuncular barbekü partisinde kaynaşırken ortaya renkli görüntüler çıktı... Sarı-Lacivertliler'de teknik heyet ve futbolcular yönetimin gerçekleştirdiği organizasyondan bir hayli memnun kaldılar.
KEBAP ZİYAFETİ ÇEKİLDİ
Barbekü partisinde kebap ziyafeti çekildi. Sarı- Lacivertli futbolcular kebapların lezzetine tam puan verdiler.
MEMNUN KALDILAR
Genç ve tecrübeli oyuncular barbekü partisinde kaynaşırken ortaya renkli görüntüler çıktı... Sarı-Lacivertliler'de teknik heyet ve futbolcular yönetimin gerçekleştirdiği organizasyondan bir hayli memnun kaldılar.
KEBAP ZİYAFETİ ÇEKİLDİ
Barbekü partisinde kebap ziyafeti çekildi. Sarı- Lacivertli futbolcular kebapların lezzetine tam puan verdiler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.