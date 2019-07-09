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'nin yeni transferi 'in hayatı film gibi! Savaştan zirveye...

'nin yeni golcüsü, 7 yaşında babasını kaybetti... Savaş sırasında Kosova’dan Arnavutluk’a kaçtı. a başladı. Çok çalıştı. 'de parladı. Giresunspor'dan G.Birliği'ne geçti... Son olarak spor'da gösterdiği performansla F.Bahçe'nin yolunu tuttu.

Savaştan zirveye
'nin yeni transferi 'in hayatı film gibi... 7 yaşında babasını kaybeden Kosovalı golcü, sonrasında savaştan kaçtı. Kosova'dan Arnavutluk'a kaçak zorunda olan genç yıldız küçük yaşlarda büyük acılar yaşadı. Vedat, zor dönemlerinde 3 öğün boyunca soğan ekmek yediklerini söyledi.

FUTBOLLA GEÇ TANIŞTI
Vedat Muriç, yaşadığı zorlu günlerin ardından a başladı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak spor'da denendi ve kamp kadrosuna alındı.



GİRESUNSPOR'DA TANINDI
Ardından 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer oldu ve burada gösterdiği performansla Başkent temsilcisi G.Birliği'nin yolunu tuttu.

VE MUTLU SON
Muriç basamakları hızla çıktı. Rize'de zirve yaptı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.



ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ
Vedat Muriç, "'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum" dedi. Yıldız golcü 94 numaralı formayı giyecek.



FB TV'DE KENDİ HABERİNİ SUNDU
F.Bahçe ile 4 yıllık anlaşan Muriç, dün FB TV'de kendi transfer haberini sundu.

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