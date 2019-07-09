Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in hayatı film gibi... 7 yaşında babasını kaybeden Kosovalı golcü, sonrasında savaştan kaçtı. Kosova'dan Arnavutluk'a kaçak zorunda olan genç yıldız küçük yaşlarda büyük acılar yaşadı. Vedat, zor dönemlerinde 3 öğün boyunca soğan ekmek yediklerini söyledi.
FUTBOLLA GEÇ TANIŞTI
Vedat Muriç, yaşadığı zorlu günlerin ardından 15 yaşında futbola başladı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak Eskişehirspor'da denendi ve kamp kadrosuna alındı.
GİRESUNSPOR'DA TANINDI
Ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer oldu ve burada gösterdiği performansla Başkent temsilcisi G.Birliği'nin yolunu tuttu.
VE MUTLU SON
Muriç basamakları hızla çıktı. Rize'de zirve yaptı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.
ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ
Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum" dedi. Yıldız golcü 94 numaralı formayı giyecek.
FB TV'DE KENDİ HABERİNİ SUNDU
F.Bahçe ile 4 yıllık anlaşan Muriç, dün FB TV'de kendi transfer haberini sundu.
FUTBOLLA GEÇ TANIŞTI
Vedat Muriç, yaşadığı zorlu günlerin ardından 15 yaşında futbola başladı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak Eskişehirspor'da denendi ve kamp kadrosuna alındı.
GİRESUNSPOR'DA TANINDI
Ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer oldu ve burada gösterdiği performansla Başkent temsilcisi G.Birliği'nin yolunu tuttu.
VE MUTLU SON
Muriç basamakları hızla çıktı. Rize'de zirve yaptı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.
ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ
Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum" dedi. Yıldız golcü 94 numaralı formayı giyecek.
FB TV'DE KENDİ HABERİNİ SUNDU
F.Bahçe ile 4 yıllık anlaşan Muriç, dün FB TV'de kendi transfer haberini sundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.