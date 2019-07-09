Babama borcum vardı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başpehlivanı Ali Gürbüz çok mutlu olduğunu söyledi. 2 yaşında kaybettiği babasına kemer borcu olduğunu ifade eden Gürbüz, "Borcumu ödediğim için çok rahat ve gururluyum. Başkanımıza da çok güzel organizasyon nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu. Önceki gece Edirne kent merkezinde vatandaşların büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Ali Gürbüz geleneği bozmadı ve çok yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı.
7 YIL BOYUNCA SABREDİP BAŞARDI
2011 ve 2012 yılında da başpehlivan olan Ali Gürbüz tam 7 yıllık altın kemer hasretine son verdi... Çok büyük bir çalışma sürecinin ardından hedefine ulaşan Gürbüz, "Hiçbir zaman pes etmedim. Şükürler olsun hedefime ulaştım" ifadesini kullandı.
7 YIL BOYUNCA SABREDİP BAŞARDI
2011 ve 2012 yılında da başpehlivan olan Ali Gürbüz tam 7 yıllık altın kemer hasretine son verdi... Çok büyük bir çalışma sürecinin ardından hedefine ulaşan Gürbüz, "Hiçbir zaman pes etmedim. Şükürler olsun hedefime ulaştım" ifadesini kullandı.
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