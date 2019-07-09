Babama borcum vardı

'nin yenibaşpehlivanıçok mutluolduğunu söyledi.kaybettiği babasınakemer borcu olduğunuifade eden"Borcumu ödediğim içinçok rahat ve gururluyum.Başkanımıza da çokgüzel organizasyon nedeniyleteşekkür ediyorum"diye konuştu. Önceki gecekent merkezindevatandaşların büyük sevgigösterileri ile karşılanangeleneği bozmadıve çok yorucu geçeniki günün ardından soluğuhamamda aldı.veyılında da başpehlivan olantamaltın kemer hasretine son verdi... Çok büyük bir çalışma sürecinin ardından hedefine ulaşan, "Hiçbir zaman pes etmedim. Şükürler olsun hedefime ulaştım" ifadesini kullandı.