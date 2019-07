G.Saray'da Arda Turan sesleri daha gür duyulmaya başladı... Bir süredir yuvaya geri döneceği söylenen yıldız futbolcu konusunda son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Fatih Terim'in de Arda Turan'ın transferine onay vermesi yönetimi harekete geçirdi.







KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI

Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.



BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR

Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.





YÖNETİM TERİM'LE GÖRÜŞECEK

G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.