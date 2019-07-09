Bugünkü
Takvim

ile arasındaki buzlar eridi! Arda'nın Galatasaray'a dönmesi an meselesi

Cimbom’da adını duyuran ile Terim arasında buzlar eridi. Yönetim de yıldız oyuncunun geri dönmesine onay verdi. ve ile görüşüldükten sonra bu in mutlu sonla bitmesi bekleniyor.

Adım adım Florya’ya

G.Saray'da Arda Turan sesleri daha gür duyulmaya başladı... Bir süredir yuvaya geri döneceği söylenen yıldız futbolcu konusunda son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Fatih Terim'in de Arda Turan'ın ine onay vermesi yönetimi harekete geçirdi.



KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI
Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR
Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.

YÖNETİM TERİM'LE GÖRÜŞECEK
G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriArda Turan ile Fatih Terim arasındaki buzlar eridi! Arda'nın Galatasaray'a dönmesi an meselesi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri