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Sevilla Ever Banega transferinde direniyor!

G.Saray Ever Banega için İspanyol kulübüne 3.5 milyon Euro önerirken 7 milyon Euro’luk bir istekle karşılaştı. Sevilla bu rakamdan aşağı inmeyeceğini bildirdi. Buna rağmen Cimbom bu transfer için tüm kozlarını oynayacak.

Sevilla direniyor!
Galatasaray Banega'nın transferi için bastırıyor. Bir süredir Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Arjantinli futbolcu için girişimlerini sürdüren Cimbom yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlamasına rağmen Sevilla'yı ikna etmeyi bir türlü başaramadı. İspanyol kulübüne en son 3.5 milyon Euro teklif eden Sarı- Kırmızılı yöneticiler 7 milyon Euro'luk bir istekle karşılaştı. Tok satıcı görünümündeki Sevilla bu rakamdan aşağı inmeye yanaşmıyor. Buna rağmen G.Saray'ın bu hafta Banega için bir görüşme daha yaparak bu işi mutlu sonla bitirmek istediği öğrenildi.

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