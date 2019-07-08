Sevilla Ever Banega transferinde direniyor!

Galatasaray Banega'nın transferi için bastırıyor. Bir süredir Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Arjantinli futbolcu için girişimlerini sürdüren Cimbom yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlamasına rağmen Sevilla'yı ikna etmeyi bir türlü başaramadı. İspanyol kulübüne en son 3.5 milyon Euro teklif eden Sarı- Kırmızılı yöneticiler 7 milyon Euro'luk bir istekle karşılaştı. Tok satıcı görünümündeki Sevilla bu rakamdan aşağı inmeye yanaşmıyor. Buna rağmen G.Saray'ın bu hafta Banega için bir görüşme daha yaparak bu işi mutlu sonla bitirmek istediği öğrenildi.
- Spor
- 08.07.2019
- Gazete
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