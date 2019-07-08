Kırkpınar’da şampiyon Ali Gürbüz

Kırkpınar'ın iki iddialı ismi Antalyalı başpehlivanlar Orhan Okulu ve Ali Gürbüz, Er Meydanı'nda kozlarını paylaştı. Final mücadelesini kazanan Gürbüz 3. kez altın kemere uzandı.
ÇOK SABRETTİM
Ali Gürbüz ve Orhan Okulu final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın süresiz altın bölümünde Gürbüz, rakibi Okulu karşısında altın puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu. Gürbüz, "Çok çalıştık, çok sabrettim. 3 yıl ara verip kemeri almak gerçekten çok zor. Allah'ım nasip etti" dedi.
KIRKPINAR AĞASI DEĞİŞMEDİ
Edirne'de 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini, 661 bin lira veren iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Selim, 11'inci kez Kırkpınar ağası oldu. Selim, "Kırkpınar'ı hakkıyla seven birisi çıkana kadar ben ağalığa devam edeceğim" dedi.
ÇOK SABRETTİM
Ali Gürbüz ve Orhan Okulu final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın süresiz altın bölümünde Gürbüz, rakibi Okulu karşısında altın puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu. Gürbüz, "Çok çalıştık, çok sabrettim. 3 yıl ara verip kemeri almak gerçekten çok zor. Allah'ım nasip etti" dedi.
KIRKPINAR AĞASI DEĞİŞMEDİ
Edirne'de 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini, 661 bin lira veren iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Selim, 11'inci kez Kırkpınar ağası oldu. Selim, "Kırkpınar'ı hakkıyla seven birisi çıkana kadar ben ağalığa devam edeceğim" dedi.
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