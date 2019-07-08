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’da umudu

İngiliz basını, Everton’ın ’ten ’yı almak üzere olduğunu yazdı ve, “Transfer gerçekleşirse Cenk kiralanacak” dedi. Eğer Costa imzayı atarsa, hemen İngiliz kulübüyle görüşmelere başlayacak.

Kartal’da Cenk umudu
Transferde şu ana kadar sessizliğini koruyan Beşiktaş bir anda gözünü İngiltere'ye çevirdi... Ada basını, Everton'ın Atletico Madrid'ten Diego Costa'yı transfer etmek üzere olduğunu yazdı ve "Bu durumda Cenk Tosun gözden çıkarılacak" ifadesini kullandı. Eğer Costa, Everton'a giderse Beşiktaş hemen harekete geçecek ve Cenk Tosun için İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapacak.

İLK SEÇENEK BEŞİKTAŞ OLACAK
Everton'ın Cenk'i İngiltere içinde bir kulübe kiralamak istemediği, böyle bir durumda ilk seçeneğin Beşiktaş olacağı belirtiliyor. Milli futbolcu her ne kadar Türkiye'ye dönmeyeceğini sık sık belirtse de Everton'ın gönderme kararı alması halinde Beşiktaş forması giymeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

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