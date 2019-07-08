Kadınlarda şampiyon ABD

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD... Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvanın finalinde dün Hollanda ile karşılaşan ABD, rakibini 2-0 yendi ve toplamda 4'üncü, üst üste isi 2'nci şampiyonluğunu elde etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ABD'ye galibiyeti getiren golleri 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle kaydetti. Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan ABD, 26 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
- Spor
- 08.07.2019
- Gazete
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