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Kadınlarda şampiyon ABD

Finalde ’yı deviren ABD, Kadınlar ’nı üst üste 2. kez kazandı. ABD, 1991, 1999 ve 2015 yıllarının ardından kupayı 4. kez müzesine götürmüş oldu.​

Kadınlarda şampiyon ABD
FIFA Kadınlar 'nda şampiyon ABD... Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvanın finalinde dün ile karşılaşan ABD, rakibini 2-0 yendi ve toplamda 4'üncü, üst üste isi 2'nci şampiyonluğunu elde etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ABD'ye galibiyeti getiren golleri 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle kaydetti. Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan ABD, 26 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

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