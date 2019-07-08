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Galatasaray büyük bombayı patlatıyor! Aboubakar ya da Falcao'dan biri bitirilecek

Aslan Aboubakar’ın inde çok önemli ilerlemeler sağladı. Kamerunlu golcü ikna edilirken Porto ile de pazarlık sürüyor. Fransız basını ise G.Saray’ın ile ilgilendiğini iddia etti.

Büyük bomba patlıyor!
Galatasaray forvet ine yöneldi... Yeni sezonda hücumda etkili olmak isteyen Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündemde olan Aboubakar için çok önemli ilerlemeler sağladı. Kamerunlu futbolcuyu her konuda ikna etmeyi başaran yönetim Porto ile de pazarlıklarını sürdürüyor.



YÖNETİM NOKTAYI KOYACAK
BU transfer için şu ana kadar önemli ilerlemeler sağlayan Galatasaray Yönetimi Portolu yetkililerle bu hafta içinde bir kez daha masaya oturacak. Yönetim bu işe son noktayı koymayı planlıyor.



FRANSIZLAR'DAN FALCAO İDDİASI
GALATASARAY Aboubakar ile ilgilenirken Fransız basınından Sarı-Kırmızılı kulüp için iddiası geldi. Kolombiyalı futbolcu için yönetimin teklifte bulunduğu vurgulandı.

2 GOLCÜDEN BİRİ BİTİRİLECEK
GALATASARAY'IN bu hafta içinde 2 golcüden birini bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Aboubakar'ın daha önde olduğu ve bu oyuncu için şartların zorlanacağı öne sürüldü.

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