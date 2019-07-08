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Fernando koptu gidiyor

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Fernando'nun Sevilla ile anlaştığını açıkladı. İspanyol basını da Cimbom’un Brezilyalı orta saha için 5 milyon Euro talep ettiğini yazdı.

Fernando koptu gidiyor
Fernando ​Reges adım adım Sevilla'ya... A Spor'da "Transfer Raporu" programına konuk olan Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Sarı- Kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu için, "Fernando ile transferi hakkında konuştum. Bana Sevilla ile anlaştığını ve birkaç güne bu işin bitebileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

5 MİLYON EURO...
Sevilla'nın Fernando için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro teklif ettiğini yazan İspanyol basını, Cimbom'un ise 5 milyon Euro'da direttiğini belirtti. Sevilla'lı Banega'nın G.Saray'a transferine karşılık adı takasta geçen Fernando'nun bu transferden bağımsız olarak da İspanyol ekibine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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