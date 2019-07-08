Deniz Türüç de Kanarya yolunda Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın da peşinde olduğu Deniz Türüç için Kayseri’ye 3.5 milyon Euro teklif etti... Yıldız futbolcu ile anlaşan F.Bahçe mutlu sona yakın.

Üst üste transferlerle taraftarlarını ayağı kaldıran Fenerbahçe dur durak bilmiyor... Sarı-Lacivertliler şimdi de aynı Vedat Muriç gibi Galatasaray'ın peşinde olduğu Deniz Türüç'ü bitirme noktasına getirdi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüşen Semih Özsoy'un 3.5 milyon Euro'luk teklif sunduğu öğrenildi. Kayserispor'un 4.5 milyon Euro istediği ancak aradaki farkın futbolcu verilerek kapatılacağı öğrenildi. Geçen sezon gösterdiği performans sonrası Milli Takım'a yükselen Deniz Türüç'ün menajerinin de Fenerbahçe ile el sıkışıtğı gelen bilgiler arasında. Transferin birkaç gün içinde resmi olarak bitmesi ve yıldız futbolcunun Topuk Yaylası'ndaki kampa katılması bekleniyor.



HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Üç büyüklerden birisinde oynamak istediğini söyleyen Deniz hayallerini gerçekleştirmeye çok yaklaştı. Milli futbolcu F.Bahçe için gün sayıyor.