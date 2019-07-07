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, Teknik Direktör Ancelotti’nin isteği üzerine Fener’le pazarlık masasına oturdu... Eljif için 10 milyon Euro teklif eden nlar daha sonra rakamı 12 milyon Euro’ya çıkardı.

Kıran kırana Elmas pazarlığı

F.BAHÇE'NİN genç yıldızı Eljif Elmas için bu kez de 'a geldi. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid İstanbul'a gelmiş ancak i sonlandıramamıştı. n yöneticilerin de Teknik Direktör Ancelotti'nin isteği üzerine Fener'le masasına oturduğu belirlendi.

2 MİLYON EURO DAHA ZAM!
NAPOLI'NİN 'ye 10 milyon Euro teklif ettiği Fenerbahçe'nin ise İtalyanlar'dan 18 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı. İtalyan kulübünün rakamı daha sonra 12'ye çıkardığı ifade edildi.

"İTALYA'YA GİT" BASKISI VAR
ELJİF Elmas'a menajeri ve yakın çevresinin İtalya'ya gitmesi konusunda baskı yaptığı ortaya çıktı. Bu sebeple genç futbolcunun da Napoli'ye gitmeyi çok istediği öğrenildi.

TRANSFER PARASI ELJİF'TEN
F.BAHÇE ile Napoli arasında görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, transferde harcayacağı paranın büyük kısmını 'a satarak karşılamayı planlıyor.

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