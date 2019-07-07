İTALYAN basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Parma'da oynayan Gervinho ile ilgilendiğini yazdı. Parma'da bu sezon iyi bir performans gösteren Fildişili forvetin maaşına zam istediği ve yapılmadığı taktirde başka bir takıma gitmek istediği belirtildi. Gervinho için iki Türk kulübünün de çok istekli olduğu belirtildi.