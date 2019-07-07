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İtalyan basınından iddiası: ve 'ın radarında

’da oynayan , Fener ile ’ın radarında...

İtalyan basınından Gervinho iddiası

İTALYAN basını, ve 'ın 'da oynayan Gervinho ile ilgilendiğini yazdı. Parma'da bu sezon iyi bir performans gösteren Fildişili forvetin maaşına zam istediği ve yapılmadığı taktirde başka bir takıma gitmek istediği belirtildi. için iki Türk kulübünün de çok istekli olduğu belirtildi.

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