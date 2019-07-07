F.BAHÇE'NİN yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'in tercümanlığını BJK TV'nin eski çalışanlarından Behrad Talebi'nin yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yönetim, Talebi'nin işine son verdi. Sadece Farsça ve Arapça bilen Allahyar ise tercümansız kaldı. Şu anda tercümanı olmayan Allahyar ile google translate ve vücut diliyle anlaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. İranlı futbolcu için yeni bir tercüman arandığı da gelen bilgiler arasında.