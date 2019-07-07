Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Vedat Muriç savaşı kızıştı. Sarı- Lacivertliler dün Rizespor ile bir kez daha görüştü. Galatasaray'ın 3.5 milyon Euroluk teklifinin üstüne çıkan Fener Rizespor'a 4 milyon Euro ve biri bonservisiyle olmlak üzere 4 oyuncu önerdi.

BİZ ANLAŞTIK SEN DE ANLAŞ!

RİZESPOR, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Rizeli yöneticiler Vedat Muriç'e de "Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Sen de anlaşırsan bu transfer gerçekleşir" telkininde bulundu.

VEDAT, FENER'LE GÖRÜŞÜYOR

G.SARAY ile söz kesen Vedat Muriç ise bu gelişme karşısında büyük şok yaşadı. Rize yönetiminin F.Bahçe ile anlaşması üzerine Vedat'ın da yeniden bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

CANATAR: BUGÜN NETLEŞECEK

A Spor'a konuşan Vedat'ın menajeri Haluk Canatar ise "Fenerbahçe'ye sıcak bakmasaydık görüşmezdik. Bu konu bugün netleşecektir. Birçok denge var" ifadelerini kullandı.