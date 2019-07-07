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inde 'ın önüne geçti

inde ’ın bir adım önüne geçti. Fener, Galatasaray’ın 3.5 milyon Euro’luk teklifinin üstüne çıktı. spor ile el sıkıştı. Fener, Muriç ile anlaşırsa Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’a tarihi bir çalım atmış olacak.

Fener'den Vedat çalımı

Fenerbahçe ile arasındaki savaşı kızıştı. Sarı- Lacivertliler dün Rizespor ile bir kez daha görüştü. Galatasaray'ın 3.5 milyon Euroluk teklifinin üstüne çıkan Fener spor'a 4 milyon Euro ve biri bonservisiyle olmlak üzere 4 oyuncu önerdi.

BİZ ANLAŞTIK SEN DE ANLAŞ!
RİZESPOR, 'nin teklifini kabul etti. Rizeli yöneticiler Vedat Muriç'e de "Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Sen de anlaşırsan bu gerçekleşir" telkininde bulundu.

VEDAT, FENER'LE GÖRÜŞÜYOR
G.SARAY ile söz kesen Vedat Muriç ise bu gelişme karşısında büyük şok yaşadı. Rize yönetiminin F.Bahçe ile anlaşması üzerine Vedat'ın da yeniden bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

CANATAR: BUGÜN NETLEŞECEK
A Spor'a konuşan Vedat'ın menajeri Haluk Canatar ise "Fenerbahçe'ye sıcak bakmasaydık görüşmezdik. Bu konu bugün netleşecektir. Birçok denge var" ifadelerini kullandı.

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