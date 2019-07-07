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: Hem başarılı olup hem de gençler yetiştireceğiz

F.Bahçe Teknik Direktörü , ’ndaki hazırlık süreciyle ilgili amaçlarını ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Yanal, “Uzun zamandır altyapıdan oyuncu kazandıramadık ama artık bunu da başaracağız” diye konuştu.

Yanal'dan gençlik mesajı!

FENERBAHÇE'NİN' teknik patronu Ersun Yanal 'nda basın mensuplarıyla sohbet etti. Yanal uzun zamandır 'nin oyuncu yetiştirmek takıma genç oyuncular kazandırmak konusunda başarılı olamadığını söyledi. Yanal, "Artık hem zirveye oynayacağız. Hem başarılı olacağız. Hem de genç oyuncuları takıma kazandıracağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN SORUNU...
BIRÇOK genç oyuncunun yetiştirilmesine katkısının olduğunu vurgulayan Yanal, "Altyapı Türk futbolunun en büyük sorunu. Son 20 yılda Ersun Yanal olarak birçok genç oyuncu kazandırdım" diye konuştu.

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