FENERBAHÇE'NİN' teknik patronu Ersun Yanal Topuk Yaylası'nda basın mensuplarıyla sohbet etti. Yanal uzun zamandır Fenerbahçe'nin oyuncu yetiştirmek takıma genç oyuncular kazandırmak konusunda başarılı olamadığını söyledi. Yanal, "Artık hem zirveye oynayacağız. Hem başarılı olacağız. Hem de genç oyuncuları takıma kazandıracağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN SORUNU...

BIRÇOK genç oyuncunun yetiştirilmesine katkısının olduğunu vurgulayan Yanal, "Altyapı Türk futbolunun en büyük sorunu. Son 20 yılda Ersun Yanal olarak birçok genç oyuncu kazandırdım" diye konuştu.