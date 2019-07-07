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adım adım ’ye

için teklifi 8 milyon Euro’ya çıkardı. 10 milyon Euro isteyen ’la pazarlıklar tam gaz sürüyor.

Dorukhan adım adım Udinese’ye

BEŞİKTAŞ'TA ile yolların ayrılması an meselesi. İtalyan kulüplerinden Lazio'nun ardından devreye giren için yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifi 8 milyon Euro'ya kadar çıkarınca bu in bitme ihtimali güçlendi.

HER AN BİTEBİLİR
Daha önce 10 milyon Euro'da direten Yönetimi'nin maddi kaynak arayışında olduğu için bu transferi kabul etmesi bekleniyor. 2 taraf arasındaki pazarlıkların aralıksız olarak devam ettiği öne sürüldü.

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