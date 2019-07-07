Dorukhan adım adım Udinese’ye

BEŞİKTAŞ'TA Dorukhan Toköz ile yolların ayrılması an meselesi. İtalyan kulüplerinden Lazio'nun ardından devreye giren Udinese Dorukhan için yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifi 8 milyon Euro'ya kadar çıkarınca bu transferin bitme ihtimali güçlendi.

HER AN BİTEBİLİR

Daha önce 10 milyon Euro'da direten Beşiktaş Yönetimi'nin maddi kaynak arayışında olduğu için bu transferi kabul etmesi bekleniyor. 2 taraf arasındaki pazarlıkların aralıksız olarak devam ettiği öne sürüldü.