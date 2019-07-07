Bugünkü
Takvim

De : Fener için ’i reddettim

De ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden açıkladı

Fener için NBA’i reddettim

F.BAHÇE Beko'nun yeni transferi Nande De , iki takımını geri çevirerek Sarı-Lacivertliler'e imza attığını söyledi. De Colo, "Müthiş bir taraftarımız var" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDe Colo: Fener için NBA’i reddettim
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri