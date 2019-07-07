F.BAHÇE Beko'nun yeni transferi Nande De Colo, iki NBA takımını geri çevirerek Sarı-Lacivertliler'e imza attığını söyledi. De Colo, "Müthiş bir taraftarımız var" dedi.
F.BAHÇE Beko'nun yeni transferi Nande De Colo, iki NBA takımını geri çevirerek Sarı-Lacivertliler'e imza attığını söyledi. De Colo, "Müthiş bir taraftarımız var" dedi.
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