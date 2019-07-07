Aslan’da durmak yok

GALATASARAY yeni sezon öncesi çalışmalarını Florya'da sürdürüyor. Dünkü antrenmanın ilk bölümünde salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Ana bölümde ise rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
GALATASARAY yeni sezon öncesi çalışmalarını Florya'da sürdürüyor. Dünkü antrenmanın ilk bölümünde salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Ana bölümde ise rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.