Bugünkü
Takvim

Aslan’da durmak yok

hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü

Aslan’da durmak yok

GALATASARAY öncesi çalışmalarını Florya'da sürdürüyor. Dünkü antrenmanın ilk bölümünde salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Ana bölümde ise rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAslan’da durmak yok
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri